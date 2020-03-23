2020 Tokyo Olimpiyatları bir yıl ertelendi!

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını göz önüne alarak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın geleceğine ilişkin, içinde ertelemenin de olduğu hazırlık planları yapıldığını duyurmuştu. IOC'den yapılan açıklamada, devam eden salgın nedeniyle Tokyo 2020'nin geleceğine ilişkin farklı senaryoların ele alındığı bir video konferans gerçekleştirildiği belirtilmişti.
KARAR ÇIKTI
Olimpiyat Komitesi üyesi Dick Pound, Tokyo 2020'nin bir yıl ertelendiğini açıkladı.
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