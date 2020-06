2020 yılının en iyi araştırmacısı Bayburt Üniversitesinden

Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bayraktar, Dünya Araştırma Konseyi-Birleşik Tıp Konseyi ve Hindistan Hükümeti tarafından onaylı uluslararası kuruluş olan DK Uluslararası Araştırma Kurumu (DKIRF) tarafından ‘2020 Yılı En İyi Araştırmacı Ödülü’ne layık görüldü.

2019 yılında Fizyoloji Alanında yaptığı çalışmalarla en iyi araştırmacı ödülünü de almış olan Bayburt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bayraktar; 2020 yılında yaptığı çalışmalarıyla ilgili olarak da yine Hindistan’da iki ayrı kuruluş tarafından yılın en iyi araştırmacısı ödülünü almaya hak kazandı.

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bayraktar, 2020 yılında yapmış olduğu Bitkisel Ekstrakt kullanıma bağlı olarak Broilerde Deneysel olarak gerçekleştirdikleri araştırmalarında fizyolojik etkilerinin değerlendirildiği çalışmalarına istinaden ilk olarak, Dünya Araştırma Konseyi (World Research Council) - Birleşik Tıp Konseyi (United Medical Council) jürileri tarafından International Research Ratna Awards 2020 ödülleri kapsamında ve daha sonrasında ise Hindistan Hükümeti tarafından tanınan / ISO 9001: 2015 Sertifikalı / 12AA & 80g/ 25+ onaylı uluslararası kuruluş olan DK Uluslararası Araştırma Kurumu (DKIRF) tarafından Faculty Awards 2020 kapsamında, Hindistan’da iki farklı kuruluş tarafından, iki ayrı ‘2020 Yılı En İyi Araştırmacı Ödülü’ne (Best Researcher of the Year) layık görüldü.

Hindistan’da uluslararası saygınlıkla iki farklı kurum tarafından verilen en iyi araştırmacı ödüllerini alan Dr. Öğr. Üyesi Bayraktar; Bayburt Üniversitesi olarak inovasyon yaklaşımını tüm süreçlere yaydıklarını belirterek, Bayburt Üniversitesinin diğer değerli akademisyenleri gibi Bayburt Üniversitesini saygın platformlarda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Hem 2019 yılında hem de 2020 yılında şahsı adına kabul ettiği ödüllerin birçok başarının da habercisi olduğuna vurgu yapan Bayraktar, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun başta olmak üzere tüm akademik ve idari paydaşlarına projelerindeki desteklerinden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki çalışmalarına da daha büyük bir motivasyonla devam edeceklerini sözlerine ekledi.