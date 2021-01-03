2021 Dakar Rallisi başladı

Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi'nin ilk etabı, Cidde ile Bisha kentleri arasındaki 277 kilometrelik parkurda yapıldı.
Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 5 dakika 56 saniyelik derecesiyle X-Raid Mini JCW takımından 2010, 2018 ve 2020'nin şampiyonu İspanyol Carlos Sainz elde etti
2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016 ve 2017'nin şampiyonu Fransız Stephane Peterhansel, Sainz'in 25 saniye arkasında ikinci oldu. Liderin 3 dakika 18 saniye gerisindeki Çek Martin Prokop üçüncü sırayı aldı.
Rallide 2011, 2015 ve 2019'un şampiyonu Katarlı Nasser Al-Attiyah ise ilk etabı 10. sırada tamamladı.
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