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2021 Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası Kocaeli'de sürüyor

06.09.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli sporcu Aziz Kızıltaş, orta mesafe A final koşusuna katılmaya hak kazandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 30 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'nın orta mesafe eleme koşusu yapıldı.

Gebze ilçesi Mudarlı mevkisinden start alan sporcular, yarışma bölgesinde yönlerini belirleyerek, harita yardımıyla belirtilen hedeflere sırasıyla en kısa sürede ulaşmanın mücadelesini verdi.

Şampiyonaya katılan sporcular, orta mesafe eleme yarışı parkurunda yönünü bulmaya çalıştı.

Erkekler ve kadınlarda eleme yarışları tamamlandı. Milli sporcu Aziz Kızıltaş eleme yarışında aldığı 22.46'lık süreyle 14. olarak A final koşusuna katılmaya hak kazandı.

Şampiyona, yarın yapılacak orta mesafe final koşusuyla devam edecek.

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