2022 - 2023 eğitim öğretim yılı takvimi! Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? MEB duyurdu

Okullar ne zaman açılacak ve yaz tatili ne zaman bitecek sorusu binlerce öğrenci ve vatandaş tarafından merak ediliyor. Okullar 17 Haziran'da eğitime ara vermişti. MEB yeni okul takvimini paylaştı. İşte MEB ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi...

2022/2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrecilerin yaz tatili11 Eylül tarihinde sona ermiş olacak. 12 Eylül 2022 itibariyle birlikte öğrenciler ve öğretmenler yeni ders yılı için okullara dönecekler.



