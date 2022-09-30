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2022 ALES/3 sınavı başvuruları ne zaman? ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?

30.09.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES 2 sınavı başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Adaylar tarafından ALES/3 sınavı başvuruları ve sınav tarihi araştırılmaya başlandı. ALES sınavı senede 3 defa gerçekleşiyor. Peki ALES/3 sınavı başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 ALES/3 sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

2022 ALES/3 sınavı başvuruları ne zaman? ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak?

ALES/3 sınavının tarihi ve başvurular hakkındaki detaylar merak ediliyor. Sınava katılım sağlayacak adaylar "ALES/3 sınavı başvuruları ne zaman?" sorusunu sorgularken ayrıntılar belli oldu. Peki ALES/3 sınavı başvuruları başladı mı?

ALES/3 SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ALES/3 başvuru işlemleri 30 Eylül tarihinde başladı, başvurular 10 Ekim'de sona erecek. ALES/3 sınavı başvuru ücreti, başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra kılavuzda yer almış olacak. Senenin ilk iki ALES sınavında bir oturum için 185 TL belirlenmişti.

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınavının yapılacağı tarih de belli olmuş oldu. ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. ALES/3 sınav sonuçları ise 9 Aralık günü açıklanacak.

ALES-3 BAŞVURU EKRANI!

ALES/3 başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ALES ales 3
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