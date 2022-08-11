EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 2022 ALES sınav yerleri belli oldu mu? 2022 ALES 2 sınav giriş belgeleri ekranı!

2022 ALES sınav yerleri belli oldu mu? 2022 ALES 2 sınav giriş belgeleri ekranı!

11.08.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 ALES sınav yerleri ile ilgili son dakika açıklaması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. Sınava başvuruda bulunan kişiler yapılan duyuru sonrası internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 2022 ALES sınav yerleri belli oldu mu? 2022 ALES 2 sınav giriş belgeleri nasıl görüntülenir? 2022 ALES 2 sınav giriş belgeleri ekranı...

2022 ALES sınav yerleri belli oldu mu? 2022 ALES 2 sınav giriş belgeleri ekranı!

2022 ALES sınav yerleri ile ilgili beklenen son dakika açıklaması 11 Ağustos 2022 Perşembe günü yapıldı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok vatandaş internette "2022 ALES sınav yerleri belli oldu mu?", "2022 ALES 2 sınav giriş belgeleri nasıl görüntülenir?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

ALES SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ALES sınav yerleri ile ilgiliş ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-ALES/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

563,,

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DGS sonuçları açıklandıDGS sonuçları açıklandı
Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?Üniversiteler ne zaman açılacak 2022?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı?YKS tercih sonuçları açıklandı mı?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ALES son dakika ales sınav giriş belgesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!

Fahiş kiralar karşısında öğrencilere güzel haber!

DGS sonuçları açıklandı

DGS sonuçları açıklandı

DGS tercihleri ne zaman?

DGS tercihleri ne zaman?

Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

Üniversite yerleştirme sonuçları bugün mü açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Bir damlası müshil etkisi yaratıyor! Kabızlığı bitiriyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Bugün vereceğiniz karar geleceğinizi etkileyecek

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.