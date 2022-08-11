2022 ALES sınav yerleri belli oldu mu? 2022 ALES 2 sınav giriş belgeleri ekranı!

2022 ALES sınav yerleri ile ilgili beklenen son dakika açıklaması 11 Ağustos 2022 Perşembe günü yapıldı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok vatandaş internette "2022 ALES sınav yerleri belli oldu mu?", "2022 ALES 2 sınav giriş belgeleri nasıl görüntülenir?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

ALES SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ALES sınav yerleri ile ilgiliş ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-ALES/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





