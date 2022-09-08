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2022 Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı başvuruları ne zaman? Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon başvuru koşulları neler?

08.09.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı başvuru tarihi ve koşulları, kurumdan yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Bu sene programa alınacak öğrenci sayısı bin 100 olarak duyuldu. Peki, 2022 Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı başvuruları ne zaman? Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon başvuru koşulları neler? İşte merak edilen soruların yanıtları...

2022 Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı başvuruları ne zaman? Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon başvuru koşulları neler?

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için başvurular alınmaya başlanacak. Detaylar merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki, 2022 Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı başvuruları ne zaman, başvuru koşulları neler. Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için başvuru alımı 9 Eylül Cuma günü başlayacak. Başvuru alımının 11 Eylül'de saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Ön kayıt başvurularını yalnızca Anadolu Üniversitesi ve diğer üniversitelerin belirtilen bölümlerinden mezun kişiler yapabilecek.

Öte yandan adayların zorunlu olarak yalnızca bir öğretmenlik alanından başvuruda bulunabilecekleri aktarıldı.

İşte Anadolu Üniversite'sinden yapılan açıklama:

"2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programı kapsamında akademik takvim, açılacak programlar, alanlar, kontenjanlar ve derslere iliişkin uygulama esasları ektedir.

Online başvuru linki 09 Eylül Cuma günü ilan edilecektir.

Bilgilerinize sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi Pedagojik formasyon
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