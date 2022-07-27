2022 AÖL kayıt tarihi ne zaman? AÖL yeni kayıt başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Açık Öğretim Lisesi kayıt tarihi takvimi!

AÖL kayıt tarihi ve başvuru ücreti çok sayıda vatandaşın gündeminde. Lise eğitimlerini açıköğretim üzerinden tamamlamak isteyen kişilerin kayıt için belirlenen tarihleri kaçırmaması gerekiyor. 2022 AÖL kayıt tarihi ne zaman? AÖL yeni kayıt başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...

2022 AÖL KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

AÖL kayıt tarihi Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2022-2023 iş takvimini açıklamadığı için netleşmedi.

AÖL kayıt tarihi belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

AÖL KAYIT BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

AÖL için ilk defa kayıt yaptıracak olan kişi; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER NELERDİR?

Açık Öğretim Lisesine ilk kez kayıt yaptıracak olan kişiler için istenen evraklar şu şekildedir:

e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.

Bir de sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

