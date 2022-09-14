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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

14.09.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'yı 93-85 mağlup eden Fransa ile son şampiyon Slovenya'yı 90-87 yenen Polonya, yarı finalde karşılaşacak

Fransa ve Polonya, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'dan oynanan çeyrek finallerin ikinci günü, 2013 şampiyonu Fransa ile 1983 ve 1999 şampiyonu İtalya arasındaki maçla başladı.

Son 16 saniyeye 77-75 üstünlükle giren İtalya'da Fontecchio, taktik faul sonrası kullandığı 2 serbest atışı da kaçırdı. Fransa'nın hücumunda Heurtel, bitime 5 saniye kala attığı turnikeyle maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatma bölümünde etkileyici bir hücum performansı sergileyen Fransa, maçı 93-85 kazanarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Fransa'da maçın kahramanı Heurtel 20 sayı, 8 asist, Gobert de 19 sayı, 14 ribauntla oynadı. İtalya cephesindeyse Fontecchio ve Spissu 21'er sayı kaydetti.

- Polonya, son şampiyonu eledi

Fransa'nın rakibini belirleyecek diğer eşleşmede ise son şampiyon Slovenya ile turnuvadaki en iyi derecesi 1963'teki ikinciliği olan Polonya karşılaştı.

Soyunma odasına 19 sayı farkla (39-58) geride giden Slovenya, 4. çeyreğin başında öne geçmeyi başardı.

Polonya, son 6 dakikaya 74-70 geride girmesine rağmen Slaughter'ın etkili oyunuyla sahadan 90-87 galip ayrıldı.

Böylece Polonya, 1971'den bu yana ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalist oldu.

Polonya'yı galibiyete, 26 sayı, 16 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Ponitka ve 16 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Slaughter taşıdı.

Slovenya'da Cancar 21, Dragic 17 sayı attı. Slovenya'nın yıldız oyuncusu Doncic, yüzde 33 saha içi isabetiyle 14 sayı, 11 ribaunt, 7 asist üretti.

Yarı final maçları, 16 Eylül Cuma günü oynanacak.

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