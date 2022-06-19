2022 AYT'de çıkan Aslı telefon hafızası sorusunun cevabı nedir? İşte AYT Aslı hafıza kartı sorusu yanıtı...

2022 yılı YKS sınavının ikinci oturumu bugün gerçekleşti. Sınava katılım gösteren adaylar, soru ve cevapları beklemeye koyulurken en çok merak edilen sorulardan biri de Aslı'nın telefon hafızası sorusu oldu. Sınavda dikkat çeken bu soruda Aslı adında bir kızın telefonuna indireceği 4 GB boyutunda uygulamadan bahsedildi. Peki Aslı sorusunun yanıtı nedir?

2022 AYT ASLI HAFIZA KARTI SORUSUNUN YANITI NEDİR?

Aslı'nın telefon sorusu 2022 AYT sınavın en çok konuşulan sorularının başında geliyor. Adaylara yöneltilen soruya göre Aslı'nın telefonda 4 GB yer açması gerekiyor. Bunu yaparken ise en fazla telefonundan 2 uygulamayı silmesi gerekiyor. Birçok kişi bu kuralı atladığı bilinirken, adayların soruda zorlanarak farklı cevaplar verdiği ifade ediliyor. Ancak sorunun yanıtı çok net şekilde "36" çıkıyor.

'ŞURAMA BATANA ÖZLEM DEMESELERDİ BIÇAK DERDİM' ŞİİRİ SORUSU YANITI NEDİR?

AYT sınavının bir diğer çok konuşulan sorusu da şiir sorusu oldu. Sınavda sorulan "Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim" dizeleri Cemal Süreyya'ya aittir.

Dizelerin tamamı ise şöyledir:

"Şurama batan... "diyor şair,"

Şurama batan özlem demeselerdi; bıçak derdim. "

Cemal Süreyya

