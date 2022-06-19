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2022 AYT'de sorulan Adalet Ağaoğlu sorusu yanıtı nedir? İşte AYT Adalet Ağaoğlu sorusu cevabı...

19.06.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle takip edilen 2022 YKS sınavının ikinci oturumu olan AYT bugün gerçekleşti. Sınavda ter döken adaylar, sınav sonrası AYT sınav soruları ve cevaplarını sorgularken en çok merak edilen sorulardan biri ise Adalet Ağaoğlu sorusu sorusu oldu. Peki 2022 AYT'de çıkan Adalet Ağaoğlu sorusunun cevabı nedir? İşte AYT Adalet Ağaoğlu sorusu yanıtı...

2022 AYT'de sorulan Adalet Ağaoğlu sorusu yanıtı nedir? İşte AYT Adalet Ağaoğlu sorusu cevabı...

2022 yılı YKS sınavının ikinci oturumu bugün gerçekleşti. Sınava katılım gösteren adaylar, soru ve cevapları beklemeye koyulurken en çok merak edilen sorulardan biri de Adalet Ağaoğlu sorusu oldu. Sınavda dikkat çeken pek çok başka soru da oldu. Peki Adalet Ağaoğlu sorusunun yanıtı nedir?

2022 AYT ADALET AĞAOĞLU SORUSUNUN YANITI NEDİR?

Adalet Ağaoğlu sorusu 2022 AYT sınavın en çok konuşulan sorularının başında geliyor. Adaylara yöneltilen soruya göre Adalet Ağaoğlu'nun sorulduğu eser ve sorunun yanıtı ise "Ölmeye Yatmak" oldu.

ASLI'NIN TELEFON HAFIZASI SORUSU YANITI NEDİR?

Diğer çok konuşulan soru ise Aslı'nın telefon hafızası sorusu oldu. Buna göre Aslı'nın telefonda 4 GB yer açması gerekiyor. Bunu yaparken ise en fazla telefonundan 2 uygulamayı silmesi gerekiyor. Birçok kişi bu kuralı atladığı bilinirken, adayların soruda zorlanarak farklı cevaplar verdiği ifade ediliyor. Ancak sorunun yanıtı çok net şekilde "36" çıkıyor.

'ŞURAMA BATANA ÖZLEM DEMESELERDİ BIÇAK DERDİM' ŞİİRİ SORUSU YANITI NEDİR?

AYT sınavının bir diğer çok konuşulan sorusu da şiir sorusu oldu. Sınavda sorulan "Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim" dizeleri Cemal Süreyya'ya aittir.

Dizelerin tamamı ise şöyledir:

"Şurama batan... "diyor şair,"

Şurama batan özlem demeselerdi; bıçak derdim. "

Cemal Süreyya

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