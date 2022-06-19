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  4. 2022 AYT "Şurama batana özlem demeselerdi; bıçak derdim." şiiri sorusu yanıtı nedir? AYT "Şurama batana özlem demeselerdi; bıçak derdim." şiiri sorusu yanıtı!

2022 AYT "Şurama batana özlem demeselerdi; bıçak derdim." şiiri sorusu yanıtı nedir? AYT "Şurama batana özlem demeselerdi; bıçak derdim." şiiri sorusu yanıtı!

19.06.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlgiyle takip edilen 2022 YKS sınavının ikinci oturumu olan AYT bugün gerçekleşti. Sınavda ter döken adaylar, sınav sonrası AYT sınav soruları ve cevaplarını sorgularken en çok merak edilen sorulardan biri ise "Şurama batana özlem demeselerdi; bıçak derdim" sorusu oldu. Peki 2022 AYT'de çıkan "Şurama batana özlem demeselerdi..." şiir sorusu yanıtı nedir? İşte AYT şiir sorusu yanıtı...

2022 AYT "Şurama batana özlem demeselerdi; bıçak derdim." şiiri sorusu yanıtı nedir? AYT "Şurama batana özlem demeselerdi; bıçak derdim." şiiri sorusu yanıtı!

2022 yılı YKS sınavının ikinci oturumu bugün gerçekleşti. Sınava katılım gösteren adaylar, soru ve cevapları beklemeye koyulurken en çok merak edilen sorulardan biri de "Şurama batana özlem demeselerdi..." şiiri sorusu oldu. Sınavda dikkat çeken pek çok başka soru da oldu. Peki "Şurama batana özlem demeselerdi..." sorusunun yanıtı nedir?

2022 AYT "ŞURAMA BATANA ÖZLEM DEMESELERDİ..." SORUSUNUN YANITI NEDİR?

"Şurama batana özlem demeselerdi..." şiiri sorusu 2022 AYT sınavın en çok konuşulan sorularının başında geliyor. Adaylara yöneltilen soruya göre "Şurama batana özlem demeselerdi; bıçak derlerdi." dizelerinin sahibi olan sanatçı "Cemal Süreyya."

Dizelerin tamamı ise şöyledir:

"Şurama batan... "diyor şair,"

Şurama batan özlem demeselerdi; bıçak derdim. "

Üstü Kalsın | Cemal Süreyya

ASLI'NIN TELEFON HAFIZASI SORUSU YANITI NEDİR?

Diğer çok konuşulan soru ise Aslı'nın telefon hafızası sorusu oldu. Buna göre Aslı'nın telefonda 4 GB yer açması gerekiyor. Bunu yaparken ise en fazla telefonundan 2 uygulamayı silmesi gerekiyor. Birçok kişi bu kuralı atladığı bilinirken, adayların soruda zorlanarak farklı cevaplar verdiği ifade ediliyor. Ancak sorunun yanıtı çok net şekilde "36" çıkıyor.

TEZER, EŞBER TİYATROLARI SORUSUNUN YANITI NEDİR?

Tezer, Eşber tiyatroları sorusu 2022 AYT sınavın en çok konuşulan sorularının başında geliyor. Adaylara yöneltilen soruya göre Tezer, Eşber, İlhan vb. tiyatroların sahibi olan sanatçı "Abdülhak Hamit Tarhan."

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