2022 AYT Tezer, Eşber, İlhan vb. tiyatrosu olan sanatçı sorusu yanıtı nedir? AYT Tezer, Eşber, İlhan tiyatroları olan sanatçı sorusu cevabı...

2022 yılı YKS sınavının ikinci oturumu bugün gerçekleşti. Sınava katılım gösteren adaylar, soru ve cevapları beklemeye koyulurken en çok merak edilen sorulardan biri de Tezer, Eşber tiyatroları sorusu oldu. Sınavda dikkat çeken pek çok başka soru da oldu. Peki Tezer, Eşber, İlhan vb. tiyatro sorusunun yanıtı nedir?

2022 AYT TEZER, EŞBER TİYATROLARI SORUSUNUN YANITI NEDİR?

Tezer, Eşber tiyatroları sorusu 2022 AYT sınavın en çok konuşulan sorularının başında geliyor. Adaylara yöneltilen soruya göre Tezer, Eşber, İlhan vb. tiyatroların sahibi olan sanatçı "Abdülhak Hamit Tarhan."

ASLI'NIN TELEFON HAFIZASI SORUSU YANITI NEDİR?

Diğer çok konuşulan soru ise Aslı'nın telefon hafızası sorusu oldu. Buna göre Aslı'nın telefonda 4 GB yer açması gerekiyor. Bunu yaparken ise en fazla telefonundan 2 uygulamayı silmesi gerekiyor. Birçok kişi bu kuralı atladığı bilinirken, adayların soruda zorlanarak farklı cevaplar verdiği ifade ediliyor. Ancak sorunun yanıtı çok net şekilde "36" çıkıyor.

'ŞURAMA BATANA ÖZLEM DEMESELERDİ BIÇAK DERDİM' ŞİİRİ SORUSU YANITI NEDİR?

AYT sınavının bir diğer çok konuşulan sorusu da şiir sorusu oldu. Sınavda sorulan "Şurama batana özlem demeselerdi bıçak derdim" dizeleri Cemal Süreyya'ya aittir.

Dizelerin tamamı ise şöyledir:

"Şurama batan... "diyor şair,"

Şurama batan özlem demeselerdi; bıçak derdim. "

Cemal Süreyya

