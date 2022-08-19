2022 BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM mülakat sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine ile BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte 2022 BİLSEM mülakat sonuç tarihi...

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlenmiştir.

BİLSEM SINAV İTİRAZI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri aralığında yapacaklar.

