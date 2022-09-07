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2022 DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu?

07.09.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 DGS yerleştirme sonuçları ile ilgili ÖSYM'den yapılan son dakika açıklaması sonrası bir okula geçiş yapamayan öğrenciler "2022 DGS ek tercihler ne zaman?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere tercih edilmeyen bölümler ile kayıt yaptırmayan kişiler sebebiyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulması halinde ek yerleştirme yapılıyor. 2022 DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu açıklandı mı?

2022 DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu?

2022 DGS yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Tercih sıralamasına göre bir okula geçiş yapamayan kişiler bu açıklamanın ardından araştırmalarına hız verdi. Peki, 2022 DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu açıklandı mı? ÖSYM'den yapılan açıklama ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

2022 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS ek tercihler için tarih bilgisi henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

DGS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU PAYLAŞILDI MI?

DGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Fakat DGS ek yerleştirme kılavuzu paylaşılmadı.

DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DGS yerleştirme sonuçları ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 07 Eylül 2022 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 08 - 12 Eylül 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur."

DSG YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Yerleştirme Sonuçları Ekranı:

https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=9488

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