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2022 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK? ÖSYM 2022 DGS tercih tarihleri!

15.08.2022 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS tercihlerinin ne zaman alınmaya başlanacağı, sınav sonuçlarının 11 Ağustos tarihinde açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Sınava katılım sağlayan adaylar internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki DGS tercihleri ne zaman alınacak? DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2022 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK? ÖSYM 2022 DGS tercih tarihleri!

DGS tercihlerinin ne zaman alınacağı konusunda bilgi edinmek adaylar internette araştırma yapıyor. Temmuz'da gerçekleşrilen sınavc sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanmıştı. Peki DGS tercihleri ne zaman alınacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?


DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklandı. DGS sonuçları sonrasında ise adayları tercih süreci bekliyor. DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı. DGS tercih tarihi belli olduğu zaman haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?


DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS tercih kılavuzu ve detaylar son dakika gelişmeleri geldikçe haberde yer alacak.

DGS SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI


DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2022-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.''

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