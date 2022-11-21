2022 Dünya Kupası açılış maçı tarihe geçti! Tarihin en az izlenen maçı oldu

Katar’da gerçekleşen 2022 Dünya Kupası açılış karşılaşması beklenmeyen bir rekora ortak oldu. Turnuvanın tarihine geçen açılış karşılaşması, Dünya Kupası maçları arasında tüm zamanların en az izlenen açılış maçı olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçeli Valencia Açılış Golünü Atan İsim Oldu

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Enner Valencia, açılış maçında Katar karşısında ülkesi Ekvador’un 2 golünü kaydetti. Maçın yıldızı olan isim aynı zamanda 2022 Dünya Kupası’nın ilk golünü kaydetmiş oldu. Bir diğer yandan Katar’da gerçekleşen Dünya Kupası ilk maçı, tarihin en az izlenen açılış karşılaşması olarak kayıtlara geçti.

2022 Dünya Kupası Katar’da büyük bir coşkuyla karşılanmadı. Stadyumda bulunan izleyici sayısının rekor seviyede düşük olması gözlerden kaçmadı. Bu durum, şimdiye kadar en az izlenen Dünya Kupası açılış maçı olarak kayıtlara geçti. FIFA’nın alacağı kararlar merak ediliyor.

2022 Dünya Kupası Sıradaki Maçlar Neler?

2022 Dünya Kupası’nda 21 Kasım Pazartesi oynanacak maçlar ise şu şekilde;

İngiltere – İran: 16.00

Senegal – Hollanda: 19.00

Amerika Birleşik Devletleri – Galler: 22.00

Maçlar TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

