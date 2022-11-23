2022 Dünya Kupası maçları ne zaman? 23 Kasım Dünya Kupası hangi maçlar oynanacak, saat kaçta?

Dünya Kupası bu sene istenildiği gibi başlamadı. Açılış maçının ters bir rekor ile tarihe geçmesi sonrasında taraftarların pek ilgi göstermediği 2022 Dünya Kupası maçlarında bugün önemli karşılaşmalar yer alıyor. 23 Kasım’da oynanacak maçların saatleri ve stadyumları da belli oldu. TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak olan Dünya Kupası maçlarına yoğun ilgi bekleniyor. Bugün Almanya, Japonya ve İspanya gibi güçlü takımların maçları oynanacak. Peki 2022 Dünya Kupası maçları hangi kanalda ve saat kaçta?

2022 DÜNYA KUPASI MAÇLARI SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası maçlarında bugün oynanacak müsabakalar belli oldu. Saat 13:00’da başlayacak olan ilk maç, Fas ve Hırvatistan arasında geçiyor. Günün son maçı ise saat 22:00’da oynanacak. Dünya Kupası maçları TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İşte merak edilen Dünya Kupası maçlarının fikstürü:

F Grubu: Fas – Hırvatistan 13:00

E Grubu: Almanya – Japonya 16:00

E Grubu: İspanya – Kosta Rika 19:00

F Grubu: Belçika – Kanada 22:00

