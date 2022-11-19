SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. 2022 DÜNYA KUPASI'NDA İLK KARŞILAŞMA: Katar Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Katar Ekvador maçı hangi kanalda?

2022 DÜNYA KUPASI'NDA İLK KARŞILAŞMA: Katar Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Katar Ekvador maçı hangi kanalda?

19.11.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası açılış karşılaşması Katar Ekvador maçı için geri sayım devam ediyor. Katar'da gerçekleştirilecek dev organizasyonun başlamasına kısa bir süre kala sporseverler Dünya Kupası 2022 açılış maçı hakkında internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Katar Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Katar Ekvador maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022 DÜNYA KUPASI'NDA İLK KARŞILAŞMA: Katar Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Katar Ekvador maçı hangi kanalda?

Katar ile Ekvator 2022 Dünya Kupası açılış maçında kozlarını paylaşacak. Katar Ekvador maçı Katar'ın Al Khor kentindeki 60 bin seyirci kapasiteli Al-Bayt Stadyumu'nda oynanacak. Dünya Kupası 2022 açılış maçı için heyecan dorukta. İşte Katar Ekvador maçının yayın saati ve kanalı...

KATAR EKVADOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Katar Ekvador maçı 20 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

KATAR EKVADOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Katar Ekvador maçı TRT ve TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

KATAR EKVADOR MAÇI CANLI TAKİP

KATAR DÜNYA KUPASI KADORSU

KATAR DÜNYA KUPASI KADORSU İÇİN TIKLAYINIZ

EKVADOR DÜNYA KUPASI KADORSU

EKVADOR DÜNYA KUPASI KADORSU İÇİN TIKLAYINIZ

DÜNYA KUPASI MAÇLARI İÇİN TRT FREKANS BİLGİLERİ

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi yönünde açıklamada bulundu.

Açıklamada, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Kupası'nın resmi şarkısı yayımlandı! 'İçki yasak, dansöz serbest'Dünya Kupası'nın resmi şarkısı yayımlandı! 'İçki yasak, dansöz serbest'
Cristiano Ronaldo açıklaması geldi! ''Ben olsam alırım''Cristiano Ronaldo açıklaması geldi! ''Ben olsam alırım''
Sereserpe pozlar! Yine yürek hoplattı...Sereserpe pozlar! Yine yürek hoplattı...
Anahtar Kelimeler:
Ekvador Katar

En Çok Okunan Haberler

TCMB faiz kararı ile belli olacak! Rekor hamlesi...

TCMB faiz kararı ile belli olacak! Rekor hamlesi...

Sosyal medyayı ayağa kaldıran sözler! Kadın -erkek herkesten tepki çekti

Sosyal medyayı ayağa kaldıran sözler! Kadın -erkek herkesten tepki çekti

Her gol attığında birisi ölüyor! Lanet tekrar hortladı...

Her gol attığında birisi ölüyor! Lanet tekrar hortladı...

Belözoğlu'nun prensiydi, Jesus talimatı verdi! 'Sözleşmesini feshedin'

Belözoğlu'nun prensiydi, Jesus talimatı verdi! 'Sözleşmesini feshedin'

'Pislik gibi kovuldum' demişti! FIFA Belhanda için kararını verdi!

'Pislik gibi kovuldum' demişti! FIFA Belhanda için kararını verdi!

Nouma hayranının parmağını kırdı! Nedeni herkesi şaşırttı

Nouma hayranının parmağını kırdı! Nedeni herkesi şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Kesinlikle yasaklanmalı! Her kaşığı zehir gibi

Kesinlikle yasaklanmalı! Her kaşığı zehir gibi

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Fazla düşünme, sadece harekete geç

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.