2022 DÜNYA KUPASI'NDA İLK KARŞILAŞMA: Katar Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Katar Ekvador maçı hangi kanalda?

Katar ile Ekvator 2022 Dünya Kupası açılış maçında kozlarını paylaşacak. Katar Ekvador maçı Katar'ın Al Khor kentindeki 60 bin seyirci kapasiteli Al-Bayt Stadyumu'nda oynanacak. Dünya Kupası 2022 açılış maçı için heyecan dorukta. İşte Katar Ekvador maçının yayın saati ve kanalı...

KATAR EKVADOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Katar Ekvador maçı 20 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

KATAR EKVADOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Katar Ekvador maçı TRT ve TRT Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

KATAR EKVADOR MAÇI CANLI TAKİP

KATAR DÜNYA KUPASI KADORSU

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EKVADOR DÜNYA KUPASI KADORSU

EKVADOR DÜNYA KUPASI KADORSU İÇİN TIKLAYINIZ

DÜNYA KUPASI MAÇLARI İÇİN TRT FREKANS BİLGİLERİ

TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi yönünde açıklamada bulundu.

Açıklamada, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

