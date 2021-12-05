SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. 2022 Dünya Kupası: Türkiye Katar'daki turnuvaya nasıl katılabilir, play-off maçları hangi formatta oynanacak?

2022 Dünya Kupası: Türkiye Katar'daki turnuvaya nasıl katılabilir, play-off maçları hangi formatta oynanacak?

05.12.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar böylece grubu 21 puanla ikinci sırada tamamladı ve play-off'lara kaldı. Türkiye'nin de dahil olduğu 10 grup ikincisi Avrupa Uluslar Ligi'nden gelen Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'yla birlikte play-off'larda mücadele edecek. 3 takım daha Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

2022 Dünya Kupası: Türkiye Katar'daki turnuvaya nasıl katılabilir, play-off maçları hangi formatta oynanacak?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup etti.

Ay-Yıldızlılar böylece grubu 21 puanla ikinci sırada tamamladı ve play-off'lara kaldı.

Norveç'i 2-0 yenen Hollanda ise 23 puanla grup birincisi oldu ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

32 takımla oynanacak 2022 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 13 takım katılacak.

Eleme gruplarının birincisi 10 takım turnuvaya doğrudan katılma hak kazandı. Bu takımlar;

  • Sırbistan
  • İspanya
  • İsviçre
  • Fransa
  • Belçika
  • Danimarka
  • Hollanda
  • Hırvatistan
  • İngiltere
  • Almanya

Play-off sistemi

Türkiye'nin de dahil olduğu 10 grup ikincisi ise Avrupa Uluslar Ligi'nden gelen Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'yla birlikte play-off'larda mücadele edecek.

Play-off karşılaşmaları iki tur üzerinden ve tek maç olarak oynanacak, 3 takım daha Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Maçların tarihleri 24-25 ve 28-29 Mart 2022.

Türkiye, play-off'lara kalan takımlar arasında seri başı olamadı.

Seri başı takımlar;

  • Portekiz
  • İskoçya
  • İtalya
  • Rusya
  • İsveç
  • Galler

Seri başı olmayan takımlar ise

  • Türkiye
  • Polonya
  • Ukrayna
  • Kuzey Makedonya
  • Çek Cumhuriyerti
  • Avusturya

Play-off kuraları 26 Kasım Cuma günü Zürih'te çekilecek.

Seri başı takımlar, play-off yarı final maçlarına ev sahipliği yapacak.

Play-off final maçlarının oynanacağı kentler ise kurayla belirlenecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul’da korku dolu anlar! Veresiye kabul etmeyen kasiyere silah doğrulttuİstanbul’da korku dolu anlar! Veresiye kabul etmeyen kasiyere silah doğrulttu
PARTNER Şaşırtan detay! Şaşırtan detay!
Zehra Güneş'ten hayranlarını üzen haber!Zehra Güneş'ten hayranlarını üzen haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

Cüneyt Hoca kuralların değiştiğini söyledi

Cüneyt Hoca kuralların değiştiğini söyledi

Hakan Çalhanoğlu'dan inanılmaz gol!

Hakan Çalhanoğlu'dan inanılmaz gol!

Türk futbolunun acı kaybı! 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu vefat etti

Türk futbolunun acı kaybı! 'Bay Gol' lakaplı Osman Arpacıoğlu vefat etti

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

90+4'te forvet kaleye geçti!

90+4'te forvet kaleye geçti!

Maç yarıda kaldı! Oyuncular soyunma odasına gitti

Maç yarıda kaldı! Oyuncular soyunma odasına gitti

Vitor Pereira'nın yeri çabuk doldu! Yeni hoca Süper Lig'den

Vitor Pereira'nın yeri çabuk doldu! Yeni hoca Süper Lig'den

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.