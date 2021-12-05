2022 Dünya Kupası: Türkiye Katar'daki turnuvaya nasıl katılabilir, play-off maçları hangi formatta oynanacak?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup etti.

Ay-Yıldızlılar böylece grubu 21 puanla ikinci sırada tamamladı ve play-off'lara kaldı.

Norveç'i 2-0 yenen Hollanda ise 23 puanla grup birincisi oldu ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

32 takımla oynanacak 2022 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 13 takım katılacak.

Eleme gruplarının birincisi 10 takım turnuvaya doğrudan katılma hak kazandı. Bu takımlar;

Sırbistan

İspanya

İsviçre

Fransa

Belçika

Danimarka

Hollanda

Hırvatistan

İngiltere

Almanya

Play-off sistemi

Türkiye'nin de dahil olduğu 10 grup ikincisi ise Avrupa Uluslar Ligi'nden gelen Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'yla birlikte play-off'larda mücadele edecek.

Play-off karşılaşmaları iki tur üzerinden ve tek maç olarak oynanacak, 3 takım daha Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Maçların tarihleri 24-25 ve 28-29 Mart 2022.

Türkiye, play-off'lara kalan takımlar arasında seri başı olamadı.

Seri başı takımlar;

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

İsveç

Galler

Seri başı olmayan takımlar ise

Türkiye

Polonya

Ukrayna

Kuzey Makedonya

Çek Cumhuriyerti

Avusturya

Play-off kuraları 26 Kasım Cuma günü Zürih'te çekilecek.

Seri başı takımlar, play-off yarı final maçlarına ev sahipliği yapacak.

Play-off final maçlarının oynanacağı kentler ise kurayla belirlenecek.