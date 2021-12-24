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2022 Dünya Kupası: Türkiye Katar'daki turnuvaya nasıl katılabilir, play-off maçları hangi formatta oynanacak?

24.12.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar böylece grubu 21 puanla ikinci sırada tamamladı ve play-off'lara kaldı. Türkiye'nin de dahil olduğu 10 grup ikincisi Avrupa Uluslar Ligi'nden gelen Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'yla birlikte play-off'larda mücadele edecek. 3 takım daha Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

2022 Dünya Kupası: Türkiye Katar'daki turnuvaya nasıl katılabilir, play-off maçları hangi formatta oynanacak?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'ı 2-1 mağlup etti.

Ay-Yıldızlılar böylece grubu 21 puanla ikinci sırada tamamladı ve play-off'lara kaldı.

Norveç'i 2-0 yenen Hollanda ise 23 puanla grup birincisi oldu ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

32 takımla oynanacak 2022 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 13 takım katılacak.

Eleme gruplarının birincisi 10 takım turnuvaya doğrudan katılma hak kazandı. Bu takımlar;

  • Sırbistan
  • İspanya
  • İsviçre
  • Fransa
  • Belçika
  • Danimarka
  • Hollanda
  • Hırvatistan
  • İngiltere
  • Almanya

Play-off sistemi

Türkiye'nin de dahil olduğu 10 grup ikincisi ise Avrupa Uluslar Ligi'nden gelen Çek Cumhuriyeti ve Avusturya'yla birlikte play-off'larda mücadele edecek.

Play-off karşılaşmaları iki tur üzerinden ve tek maç olarak oynanacak, 3 takım daha Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Maçların tarihleri 24-25 ve 28-29 Mart 2022.

Türkiye, play-off'lara kalan takımlar arasında seri başı olamadı.

Seri başı takımlar;

  • Portekiz
  • İskoçya
  • İtalya
  • Rusya
  • İsveç
  • Galler

Seri başı olmayan takımlar ise

  • Türkiye
  • Polonya
  • Ukrayna
  • Kuzey Makedonya
  • Çek Cumhuriyerti
  • Avusturya

Play-off kuraları 26 Kasım Cuma günü Zürih'te çekilecek.

Seri başı takımlar, play-off yarı final maçlarına ev sahipliği yapacak.

Play-off final maçlarının oynanacağı kentler ise kurayla belirlenecek.

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