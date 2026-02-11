SPOR

Bursaspor’da Kırklarelispor mesaisi devam etti

TFF 2. Lig’in 24. haftasında oynanacak Kırklarelispor karşılaşması öncesi Özlüce’de çalışmalarını sürdüren Bursaspor’da teknik heyet taktik ağırlıklı programa geçti.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 24. haftasında sahasında oynayacağı Kırklarelispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, teknik heyetin belirlediği program doğrultusunda tempolu geçti.

Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde yapılan çalışmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından pas organizasyonları üzerinde duran yeşil-beyazlı ekip, saha içi uyumu artırmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.

Antrenmanın son bölümünde ise Mustafa Er yönetiminde taktik varyasyonlar denendi.

Oyun planı üzerine yapılan çalışmaların özellikle hücum geçişleri ve savunma yerleşimi üzerine yoğunlaştığı gözlendi.

Bursaspor, Kırklarelispor karşılaşması hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursaspor Kırklarelispor
