Fenerbahçe'nin eski scout şefi açıkladı! Ali Koç'tan flaş Arda Güler yanıtı! "Arda bu kadar para eder mi?"

Eski Fenerbahçe Scout Şefi Serhat Pekmezci Arda Güler'in Fenerbahçe'ye geliş ve ayrılık süreci, Yusuf Akçiçek'in Galatasaray'dan ayrılıp sarı-lacivertli ekibe katılması ve Kerem Aktürkoğlu'nun nasıl Galatasaray'a gittiğini detaylıca açıkladı. Bu sözler kısa süre içerisinde paylaşım rekoru kırdı...

"ARDA GÜLER ÇOK CİDDİ MOBBİNG YİYOR..."

Sports Digitale kanalına konuşan Arda Güler'i Fenerbahçe'ye kazandıran eski Fenerbahçe Scout Şefi Serhat Pekmezci, "Arda Güler, şu anda Real Madrid'de çok ciddi mobbing yiyor. Orada bir oyuncu grubu var, Arda'yı bir türlü benimseyemediler. Maalesef egosu çok yüksek oyuncular. Alvaro Arbeloa'nın yaptıkları... Arda çok sabırlıdır, farkındalığı yüksektir ama o bile artık 'Neden her zaman ben' diye isyan etmeye başladı." dedi.

"ŞAKA SANDIM! BİR TUZAK GİBİ GELDİ..."

"Bir gün bana 'Galatasaray Yusuf Akçiçek'i gönderdi' dediler. Şaka sandım, bir tuzak gibi geldi bana ve araştırdım, gelişemeyeceği söyleyip gönderilmiş. Sonra Fenerbahçe'ye transfer ettik ve onda yanılmadık."

ALİ KOÇ'TAN FLAŞ ARDA GÜLER YANITI!

Serhat Pekmezci: “Ali Koç, Arda Güler için istenen 200 bin TL’yi Euro sanıp bana ‘Arda bu kadar para eder mi?’ diye sormuştu.

500 bin bile eder dedim. Arda da beni mahcup etmedi.

Arda Güler için Selahattin Baki hariç kimseden destek görmedim.”

JHON DURAN'A DEĞİNDİ! "SANKİ MESSİ GELİYORMUŞ GİBİ..."

Serhat Pekmezci: 2026 sezonuyla ilgili kitap yapılabilecek doneler var elimizde. Nedir? Durán diye bir karakter transfer edildi. Hatta gelmesine çok şaşırıldı; sanki Messi geliyormuş gibi. Ama bu kardeşimizin ciddi mental problemleri olduğu ortaya çıktı.

"BENİ YEDİLER!"

Serhat Pekmezci: Beni yediler. O dönemki akademi direktörü, idari menajeri benden rahatsız oldular. Ekibimi dağıttılar. 'Tek başına yaparsın' dediler. Sonra ciddi mobbingler uyguladılar.

Sunucu Aydın Cingöz: Kim dedi bunu?

Serhat Pekmezci: Alper Pirşen

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GALATASARAY'A TRANSFERİ!

"Kerem Aktürkoğlu, Erzincanspor'dan ayrılınca Galatasaray'ın verdiği paranın 1/3'üne Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etmişti. Ama o dönemki şube sorumlusu bizde oynayamazsın dedi ve teklif yapılmadı...

Bahsettiğim isim Selahattin Baki veya Emre Belözoğlu değil."