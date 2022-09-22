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2022 KPSS Lisans öğretmenlik alan bilgisi testi ne zaman? KPSS lisans öğretmenlik alan bilgisi testi sınav giriş belgesi sorgulama!

22.09.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS lisans öğretmenlik alan bilgisi testi sınav giriş belgeleri ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasının ardından erişime açıldı. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, 2022 KPSS Lisans öğretmenlik alan bilgisi testi ne zaman? KPSS lisans öğretmenlik alan bilgisi testi sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2022 KPSS Lisans öğretmenlik alan bilgisi testi ne zaman? KPSS lisans öğretmenlik alan bilgisi testi sınav giriş belgesi sorgulama!

KPSS lisans öğretmenlik alan bilgisi testi sınav giriş belgeleri sorgulama ekranı internette araştırılıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamada KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne katılacak adayların, sınava girecekleri salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Peki, 2022 KPSS Lisans öğretmenlik alan bilgisi testi ne zaman?

2022 KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ NE ZAMAN?

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 02 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

2022 KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM tarafından 22 Eylül 2022 Perşembe günü "2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" başlıklı yayımlanan duyuruda konuya ilişkin detaylar aktarıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Eylül 2022 tarihinde saat 15.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINAV BELGESİ SORGULAMA EKRANI

2022-KPSS Lisans ÖABT sınav belgesi için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://ais.osym.gov.tr

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