2022 KPSS lisans sınavı ne zaman? KPSS lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS lisans sınav yerleri ve sınav giriş belgesi ÖSYM Başkanlığı tarafından adayların erişiminde açıldı. 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan KPSS lisans sınavı giriş yerleri adaylar tarafından merak ediiliyordu. Adayların sınava girecekleri bina ve salonu gösteren sınav yeri giriş belgeleri ais.ösym.gov.tr adresinden yayımlandı. İşte, 2022 KPSS lisans sınavı giriş yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı.
KPSS lisans sınavı oturumları ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da gerçekleşecek.
KPSS lisans sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar KPSS lisans sınav giriş belgelerini
ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabiliyor.
KPSS lisans sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından yapılacak olan açıklamanın ardından
ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgilerinin girilmesinin ardından sorgulanabilecek.
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