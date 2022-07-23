2022 KPSS lisans sınavı ne zaman? KPSS lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS lisans sınav yerleri ve sınav giriş belgesi ÖSYM Başkanlığı tarafından adayların erişiminde açıldı. 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan KPSS lisans sınavı giriş yerleri adaylar tarafından merak ediiliyordu. Adayların sınava girecekleri bina ve salonu gösteren sınav yeri giriş belgeleri ais.ösym.gov.tr adresinden yayımlandı. İşte, 2022 KPSS lisans sınavı giriş yerleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı.

2022 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS lisans sınavı oturumları ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da gerçekleşecek.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ

KPSS lisans sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar KPSS lisans sınav giriş belgelerini

ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabiliyor.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

KPSS lisans sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından yapılacak olan açıklamanın ardından

ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgilerinin girilmesinin ardından sorgulanabilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

