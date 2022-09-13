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2022 KPSS ne zaman? KPSS sınav giriş belgesi ekranı!

13.09.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS lisans sınavının tarihi ve detayları internette araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) bir süre önce Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, 2022 KPSS ne zaman? İşte KPSS sınav giriş belgesi ekranı...

2022 KPSS ne zaman? KPSS sınav giriş belgesi ekranı!

KPSS Ortaöğretim başvuruları ile ilgili ÖSYM'den açıklama yapıldı. Başvurularını tamamlayan kişiler ya da başvuruda bulunacak kişiler sınav tarihini araştırıyor. Peki, 2022 KPSS ne zaman? KPSS sınav giriş belgesi ekranı ve detaylar haberimizde...

KPSS NE ZAMAN 2022?

KPSS ile ilgili ÖSYM başkanlığının resmi web sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim), 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır."

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTISI NASIL ALINIR?

Adaylar sınav yeri giriş çıktısını almak için https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sınav yeri bilgilerini yazdırma işlemini bir yazıcı yardımıyla gerçekleştirebilirler.

Öte yandan siteye gitmek isteyen kullanıcılar aşağıda yer alan butonu da kullanabilirler.

KPSS SINAV GİRİŞ YERİ ÇIKTISI ALMA EKRANI

KPSS sınav giriş yeri belgesi alma ekranı için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://ais.osym.gov.tr/


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