2022 KPSS ÖN LİSANS PUAN HESAPLAMA! KPSS Ön Lisans P93 puanı hesaplama nasıl yapılır?

KPSS Ön Lisans puan hesaplama bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette 2022 KPSS Ön Lisans P93 puanı hesaplama konusunda araştırma yapıyor. Peki, KPSS Ön Lisans P93 puanı hesaplama nasıl yapılır? İşte konuya dair ayrıntılar...
KPSS Ön Lisans sınavının puan hesaplamalarının nasıl yapıldığı sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından merak konusu oldu.
KPSS Ön Lisans sınav puanı hesaplamasında standart sapma, sınav sorularının zorluk düzeyleri, sınav sorularının çözümleri veya adayların çözemediği soruların sayısal ortalaması gibi unsurlar dikkate alınır.
Bu unsurlardan en önemlisi standart sapmadır. Bu sebeple yüzde 100 doğru sonuca ulaşabilmek pek de mümkün değildir.
KPSS Puanı Formül (KPSSP93) = 70 + (30[2(ASP-X)-S]) / ([2*(B-X)]-S)
ASP: Ağırlıklı Standart Puan
X : ASP Dağılımının Ortalaması
S : ASP dağılımının standart sapması
B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP
KPSS ön lisans sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinda toplamda 120 soru sorulmuştur.
KPSS önlisans sınavında diğer sınavlarda olduğu gibi 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir.
Her bir testin yalnızca kendi içinde her soru eşit puana sahiptir.
Bir testteki soruların puan getirisi olarak birbirine üstünlüğü bulunmamaktadır.
Aynı durum kendi içinde Genel Kültür testi için de geçerlidir.
Genel Yetenek: 15 Net
Genel Kültür: 20 Net
P93 Puanı: 67,147
Genel Yetenek: 25 Net
Genel Kültür: 20 Net
P93 Puanı: 71,359
Genel Yetenek: 20 Net
Genel Kültür: 25 Net
P93 Puanı: 70,991
Genel Yetenek: 25 Net
Genel Kültür: 25 Net
P93 Puanı: 73,096
Genel Yetenek: 30 Net
Genel Kültür: 25 Net
P93 Puanı: 75,202
Genel Yetenek: 25 Net
Genel Kültür: 30 Net
P93 Puanı: 74,834
Genel Yetenek: 30 Net
Genel Kültür: 30 Net
P93 Puanı: 76,940
Genel Yetenek: 35 Net
Genel Kültür: 30 Net
P93 Puanı: 79,045
Genel Yetenek: 35 Net
Genel Kültür: 35 Net
P93 Puanı: 80,783
Genel Yetenek: 30 Net
Genel Kültür: 35 Net
P93 Puanı: 78,678
Genel Yetenek: 40 Net
Genel Kültür: 35 Net
P93 Puanı: 82,889
Genel Yetenek: 35 Net
Genel Kültür: 40 Net
P93 Puanı: 82,521
Genel Yetenek: 40 Net
Genel Kültür: 40 Net
P93 Puanı: 84,627
Genel Yetenek: 45 Net
Genel Kültür: 40 Net
P93 Puanı: 86,732
Genel Yetenek: 40 Net
Genel Kültür: 45 Net
P93 Puanı: 86,364
Genel Yetenek: 45 Net
Genel Kültür: 45 Net
P93 Puanı: 88,470
Genel Yetenek: 45 Net
Genel Kültür: 50 Net
P3 Puanı: 90,208
Genel Yetenek: 50 Net
Genel Kültür: 45 Net
P93 Puanı: 90,575
Genel Yetenek: 50 Net
Genel Kültür: 50 Net
P93 Puanı: 92,313
Genel Yetenek: 55 Net
Genel Kültür: 50 Net
P93 Puanı: 94,419
Genel Yetenek: 50 Net
Genel Kültür: 55 Net
P93 Puanı: 94,051
KPSS ön lisans sonuçları 3 Kasım tarihinde açıklandı.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet
adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Sorgulama işlemi yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlara erişebilir. Sınav sonuç ekranında adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından doğru, yanlış cevap sayıları ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar gözükmektedir.
Adaylar için ayrıca sınav sonuç belgesi basılı olarak oluşturulmayacaktır. Sınav sonuçları adaylara mail veya posta yoluyla bildirilmez.