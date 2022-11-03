2022 KPSS ÖN LİSANS PUAN HESAPLAMA! KPSS Ön Lisans P93 puanı hesaplama nasıl yapılır?

KPSS Ön Lisans puan hesaplama bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette 2022 KPSS Ön Lisans P93 puanı hesaplama konusunda araştırma yapıyor. Peki, KPSS Ön Lisans P93 puanı hesaplama nasıl yapılır? İşte konuya dair ayrıntılar...

2022 KPSS ÖN LİSANS PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSS Ön Lisans sınavının puan hesaplamalarının nasıl yapıldığı sınav sonuçlarını öğrenen adaylar tarafından merak konusu oldu.

KPSS Ön Lisans sınav puanı hesaplamasında standart sapma, sınav sorularının zorluk düzeyleri, sınav sorularının çözümleri veya adayların çözemediği soruların sayısal ortalaması gibi unsurlar dikkate alınır.

Bu unsurlardan en önemlisi standart sapmadır. Bu sebeple yüzde 100 doğru sonuca ulaşabilmek pek de mümkün değildir.

KPSS Puanı Formül (KPSSP93) = 70 + (30[2(ASP-X)-S]) / ([2*(B-X)]-S)

ASP: Ağırlıklı Standart Puan

X : ASP Dağılımının Ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

KPSS ÖN LİSANS P93 PUANI NASIL HASAPLANIR?

KPSS ön lisans sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinda toplamda 120 soru sorulmuştur.

KPSS önlisans sınavında diğer sınavlarda olduğu gibi 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir.

Her bir testin yalnızca kendi içinde her soru eşit puana sahiptir.

Bir testteki soruların puan getirisi olarak birbirine üstünlüğü bulunmamaktadır.

Aynı durum kendi içinde Genel Kültür testi için de geçerlidir.

Genel Yetenek: 15 Net

Genel Kültür: 20 Net

P93 Puanı: 67,147

Genel Yetenek: 25 Net

Genel Kültür: 20 Net

P93 Puanı: 71,359

Genel Yetenek: 20 Net

Genel Kültür: 25 Net

P93 Puanı: 70,991

Genel Yetenek: 25 Net

Genel Kültür: 25 Net

P93 Puanı: 73,096

Genel Yetenek: 30 Net

Genel Kültür: 25 Net

P93 Puanı: 75,202

Genel Yetenek: 25 Net

Genel Kültür: 30 Net

P93 Puanı: 74,834

Genel Yetenek: 30 Net

Genel Kültür: 30 Net

P93 Puanı: 76,940

Genel Yetenek: 35 Net

Genel Kültür: 30 Net

P93 Puanı: 79,045

Genel Yetenek: 35 Net

Genel Kültür: 35 Net

P93 Puanı: 80,783

Genel Yetenek: 30 Net

Genel Kültür: 35 Net

P93 Puanı: 78,678

Genel Yetenek: 40 Net

Genel Kültür: 35 Net

P93 Puanı: 82,889

Genel Yetenek: 35 Net

Genel Kültür: 40 Net

P93 Puanı: 82,521

Genel Yetenek: 40 Net

Genel Kültür: 40 Net

P93 Puanı: 84,627

Genel Yetenek: 45 Net

Genel Kültür: 40 Net

P93 Puanı: 86,732

Genel Yetenek: 40 Net

Genel Kültür: 45 Net

P93 Puanı: 86,364

Genel Yetenek: 45 Net

Genel Kültür: 45 Net

P93 Puanı: 88,470

Genel Yetenek: 45 Net

Genel Kültür: 50 Net

P3 Puanı: 90,208

Genel Yetenek: 50 Net

Genel Kültür: 45 Net

P93 Puanı: 90,575

Genel Yetenek: 50 Net

Genel Kültür: 50 Net

P93 Puanı: 92,313

Genel Yetenek: 55 Net

Genel Kültür: 50 Net

P93 Puanı: 94,419

Genel Yetenek: 50 Net

Genel Kültür: 55 Net

P93 Puanı: 94,051

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS ön lisans sonuçları 3 Kasım tarihinde açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet

adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sorgulama işlemi yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlara erişebilir. Sınav sonuç ekranında adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından doğru, yanlış cevap sayıları ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar gözükmektedir.

Adaylar için ayrıca sınav sonuç belgesi basılı olarak oluşturulmayacaktır. Sınav sonuçları adaylara mail veya posta yoluyla bildirilmez.

