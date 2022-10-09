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2022-KPSS Ön lisans sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! İşte sorular ve cevapları

09.10.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Ekim Pazar günü yapılan Kpss Ön Lisans Sınavı'na giren adaylar sınav bittikten sonra temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını internet üzerinden araştırıyordu. Her sene ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

2022-KPSS Ön lisans sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! İşte sorular ve cevapları

KPSS Ön Lisans Sınavı'na giren adaylar hem sınavdan önce hem de sınavdan önce internet üzerinden merakla KPSS hakkında araştırmalar yapıyorlar. Sınav sonrası en merak edilen konu temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman ve nereden yayımlanacağı oluyor. Her sene olduğu gibi bu senede temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı sınavın ardından ÖSYM tarafından yayımlandı.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI

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KPSS sınavı 09 Ekim Pazar günü saat 10:15 itibariyle başlamıştı. Sınavdan çıkan adaylar ilk olarak internet üzerinden soru kitapçığına nasıl ulaşacaklarını sorguladı. İşte ÖSYM tarafından paylaşılan KPSS ön lisans sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

https://www.osym.gov.tr/TR,24005/2022-kpss-on-lisans-temel-soru-kitapcigi-ve-cevap-anahtari---10.html

2022-KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

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ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Ön lisans sınav sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

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