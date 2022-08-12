Kamu personeli olmak isteyen vatandaşların girdiği KPSS’de tarihler belirlendi. ÖSYM'den yapılan açıklama sonrası vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki 2022 KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman, nereden ve nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim sınav tarihi belli mi? Detaylar haberimizde...

2022 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak. ÖSYM'den yapılan açıklamada sınavın 6 Kasım tarihinde yapılacağı belirtildi.

İşte ÖSYM'den sınav takviminde yapılan değişikliğe ilişkin açıklama:

“ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından; 2022- KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde, 2022- KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24- 25 Eylül 2022 tarihlerinde, 2022- ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde, 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022- KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde, 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde, 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

2022 ÖSYM Sınav Takvimi’nde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır”

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

KPSS ortaöğretim başvurusu ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar başvuruda bulunmak için TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra başvuru işlemini gerçekleştirebiliyor.



