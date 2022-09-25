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2022 KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınavı tarihi ve başvuru ücreti!

25.09.2022 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı KPSS ortaöğretim sınavı tarihi merak ediliyor. Özellikle lise mezunu vatandaşların memur olmak için ilgiyle takip ettiği 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı için kısa bir süre kaldı. Adaylar, sınav ile ilgili "KPSS ortaöğretim ne zaman?" sorusunu sorguluyor. Peki 2022 KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman? İşte KPSS Ortaöğretim sınavı tarihi!

2022 KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınavı tarihi ve başvuru ücreti!

2022 KPSS Ortaöğretim sınavının tarihi ve geç başvuru ücreti adaylar tarafından merakla sorgulanıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber memur olma hayali içerisinde olan binlerce vatandaş, ÖSYM'nin duyurularını takip ediyor. Peki 2022 KPSS lise sınavı ne zaman?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ortaöğretim sınavı tarihi ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre belli oldu. 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek. İlgiyle takip edilen sınavın başvurularını kaçıran kişiler için geç başvuru takvimi 21 Eylül tarihinde başlamıştı. Son olarak geç başvuru etabı da tamamlandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Ortaöğretim sınavı geç başvuru sınav ücreti 195 lira olarak açıklanmıştı. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde %50 artırımlı olarak ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER kısmında bulunan "ÖDEMELER" bölümünden kredi kartı veya banka kartı yoluyla ödenmelidir. Ayrıca konu ile ilgili bankalardan ücret ödemesi yapılmamaktadır. Geç başvuru yapılacak olan günlerde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmamış olan adayların başvuru bilgileri kayıttan silinecektir.


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sınav KPSS
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