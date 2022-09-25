2022 KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman? KPSS Ortaöğretim sınavı tarihi ve başvuru ücreti!

2022 KPSS Ortaöğretim sınavının tarihi ve geç başvuru ücreti adaylar tarafından merakla sorgulanıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber memur olma hayali içerisinde olan binlerce vatandaş, ÖSYM'nin duyurularını takip ediyor. Peki 2022 KPSS lise sınavı ne zaman?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ortaöğretim sınavı tarihi ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre belli oldu. 2022 KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek. İlgiyle takip edilen sınavın başvurularını kaçıran kişiler için geç başvuru takvimi 21 Eylül tarihinde başlamıştı. Son olarak geç başvuru etabı da tamamlandı.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Ortaöğretim sınavı geç başvuru sınav ücreti 195 lira olarak açıklanmıştı. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde %50 artırımlı olarak ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER kısmında bulunan "ÖDEMELER" bölümünden kredi kartı veya banka kartı yoluyla ödenmelidir. Ayrıca konu ile ilgili bankalardan ücret ödemesi yapılmamaktadır. Geç başvuru yapılacak olan günlerde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmamış olan adayların başvuru bilgileri kayıttan silinecektir.



