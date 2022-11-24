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KPSS sonuçları açıklandı! KPSS 2022 ortaöğretim sınav sonuçları sorgulama

24.11.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. Kurumun sitesinde yayımlanan duyuruda 6 Kasım tarihinde uygulanan KPSS ortaöğretim sınavına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Peki, 2022 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler. İşte detaylar...

KPSS sonuçları açıklandı! KPSS 2022 ortaöğretim sınav sonuçları sorgulama

2022 KPSS Ortaöğretim Sınav Sonuçları ile ilgili beklenen yazılı açıklama 24 Kasım 2022 Perşembe günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) Merkezi tarafından yayımlandı. Yapılan açıklamaya göre 2022 KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden sorgulanabiliyor. İşte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan son dakika açıklaması ve 2022 KPSS Ortaöğretim Sınav Sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

KPSS ortaöğretim sonuçları ile ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUCU SORGULAMA

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI AÇIKLANDI

6 Kasım'da 2022 KPSS Ortaöğretim Sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada cevap kağıtları ve adayların yanıtlarına 10 gün süreyle erişime sağlanabileceği belirtildi.

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