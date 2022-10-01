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2022 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama! Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ne zaman?

01.10.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınavı için bekleyiş sürüyor. Adayların ilgiyle takip ettiği sınav için Sınava Giriş Belgesi, ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden alınabilecek. Ayrıca sınav saatleri de merak ediliyor. Peki Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ne zaman? İşte 2022 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama!

2022 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama! Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ne zaman?

Sınava girecek adaylar tarafından il ve ilçe nüfus müdürlükleri, saat 07.00 ile 14.30 saatleri arasında açık tutulmuş olacak. 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (ÖABT) sınav giriş belgesinin nasıl alınacağı merak ediliyor.

KPSS SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 2 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak ÖABT'ye katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Sınav Başlangıç Tarihi :22.09.2022 15:00
Sınav Bitiş Tarihi : 02.10.2022 23:59

Söz konusu adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeye, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayabilecek.

Ayrıca adayların, 2022-KPSS Lisans ÖABT sınavında sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra binalara alınmayacağı da vurgulandı.

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