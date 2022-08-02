2022 KPSS sınav görevi ücretinin hesaplar yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. 31 Temmuz'da yapılan sınavda çok sayıda kişi görev aldı. Peki 2022 KPSS sınav görevi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? KPSS salon görevlisi ve bina sorumlusu ücreti 2022 kaç para? İşte merak edilen soruların yanıtları...
KPSS sınav görevi ücreti şu an için hesaplara yatırılmadı.
KPSS sınav görevi ücreti ödemelerinin ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
Ücretler; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlarda görev alanların hesaplarına 3-7 gün içinde yatmaktadır.
İşte ÖSYM sınav görevli ücretleri:
Gözetmen: 210 TL
Yedek Gözetmen: 200 TL
Salon Başkanı: 250 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL
ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL
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