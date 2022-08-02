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2022 KPSS sınav görevi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? KPSS salon görevlisi ve bina sorumlusu ücreti 2022 kaç para?

02.08.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 KPSS sınav görevi ücreti yattı mı? 31 Temmuz Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sonrası salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen ücretlerine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette "2022 KPSS sınav görevi ücreti ne zaman yatacak?", "KPSS salon görevlisi ve bina sorumlusu ücreti 2022 kaç para?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

2022 KPSS sınav görevi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? KPSS salon görevlisi ve bina sorumlusu ücreti 2022 kaç para?

2022 KPSS sınav görevi ücretinin hesaplar yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. 31 Temmuz'da yapılan sınavda çok sayıda kişi görev aldı. Peki 2022 KPSS sınav görevi ücreti yattı mı, ne zaman yatacak? KPSS salon görevlisi ve bina sorumlusu ücreti 2022 kaç para? İşte merak edilen soruların yanıtları...

KPSS SINAV GÖREVİ ÜCRETİ YATTI MI?

KPSS sınav görevi ücreti şu an için hesaplara yatırılmadı.

KPSS sınav görevi ücreti ödemelerinin ÖSYM tarafından önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

KPSS SINAV GÖREVİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR?

Ücretler; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlarda görev alanların hesaplarına 3-7 gün içinde yatmaktadır.

KPSS SALON GÖREVLİSİ VE BİNA SORUMLUSU ÜCRETİ NE 2022 KAÇ PARA?

İşte ÖSYM sınav görevli ücretleri:

Gözetmen: 210 TL

Yedek Gözetmen: 200 TL

Salon Başkanı: 250 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL

ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL

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