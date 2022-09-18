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2022 KPSS Tom Hanks Forrest Gump sorusunun cevabı nedir? Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendirdi?

18.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tom Hanks Forrest Gump sorusunun cevabı nedir? 2022 KPSS lisans sınavının Genel Kültür – Genel Yetenek oturumundan çıkan kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Robert Zemeckis'in yönetmenliğini üstlendiği film, 11 Kasım 1994 yılında Türkiye'de gösterime girmişti. Peki, Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendirdi? İşte KPSS'deki Tom Hanks Forrest Gump sorusunun cevabı...

2022 KPSS Tom Hanks Forrest Gump sorusunun cevabı nedir? Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendirdi?

KPSS lisans sınavında 1994 ABD yapımı olan ve 13 dalda Oscar'a aday gösterilmesinin ardından toplam 6 dalda ödül kazanan Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kimin seslendirdiği soruldu. Sınavdan çıkan adaylar internette araştırma yapmaya başladı. Peki, 2022 KPSS Tom Hanks Forrest Gump sorusunun cevabı nedir? Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendirdi?

FORREST GUMP FİLMİNDE TOM HANKS'İ KİM SESLENDİRDİ?

Forrest Gump filminde Tom Hanks’i Sungun Babacan seslendirmiştir.

KPSS'DE ÇIKAN FORREST GUMP FİLMİ HAKKINDA

Tom Hanks, Gary Sinise, Robin Wright gibi isimlerin oynadığı Forrest Gump filminin yönetmenliğini Robert Zemckis üstlenmiştir.

Forrest Gump 1986 yılında Winston Groom tarafından aynı adla yayımlanan romandan uyarlanmıştır.

Forrest Gump filminin konusu:

"Forrest Gump, zeka seviyesi 75 olan bir erkeğin hayatını ele alıyor. Zeka seviyesi nedeni ile devlet okullarına girmekte bile zorlanan Forrest Gump zamanla akla mantığa uymayan başarılara imza atıyor. Her ne kadar zeka seviyesi düşük olsa da fiziksel olarak son derece sağlam olan Forrest Gump, zamanla gelişen olaylar zincirinde bizi hayal edemeyeceğimiz bir dünyaya götürüyor."

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