KPSS lisans sınavında 1994 ABD yapımı olan ve 13 dalda Oscar'a aday gösterilmesinin ardından toplam 6 dalda ödül kazanan Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kimin seslendirdiği soruldu. Sınavdan çıkan adaylar internette araştırma yapmaya başladı. Peki, 2022 KPSS Tom Hanks Forrest Gump sorusunun cevabı nedir? Forrest Gump filminde Tom Hanks'i kim seslendirdi?

FORREST GUMP FİLMİNDE TOM HANKS'İ KİM SESLENDİRDİ?

Forrest Gump filminde Tom Hanks’i Sungun Babacan seslendirmiştir.

KPSS'DE ÇIKAN FORREST GUMP FİLMİ HAKKINDA

Tom Hanks, Gary Sinise, Robin Wright gibi isimlerin oynadığı Forrest Gump filminin yönetmenliğini Robert Zemckis üstlenmiştir.

Forrest Gump 1986 yılında Winston Groom tarafından aynı adla yayımlanan romandan uyarlanmıştır.

Forrest Gump filminin konusu:

"Forrest Gump, zeka seviyesi 75 olan bir erkeğin hayatını ele alıyor. Zeka seviyesi nedeni ile devlet okullarına girmekte bile zorlanan Forrest Gump zamanla akla mantığa uymayan başarılara imza atıyor. Her ne kadar zeka seviyesi düşük olsa da fiziksel olarak son derece sağlam olan Forrest Gump, zamanla gelişen olaylar zincirinde bizi hayal edemeyeceğimiz bir dünyaya götürüyor."



