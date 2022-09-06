YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. 2022 Uluslararası Uzay Kongresi, GUHEM'de 9 Eylül'de başlıyor

2022 Uluslararası Uzay Kongresi, GUHEM'de 9 Eylül'de başlıyor

06.09.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın uzay endüstrisi liderleri ve uzay ajansları Bursa'daki GUHEM'de bir araya gelecek

Bursa'daki Avrupa'nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 2022 Uluslararası Uzay Kongresine (International Space Convention- ISC 2022) ev sahipliği yapacak.

GUHEM'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en prestijli küresel uzay etkinlikleri arasında yer alan, Altair Enterprises tarafından organize edilen Uluslararası Uzay Kongresi (ISC 2022) bu yıl Türkiye'nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi GUHEM'in ev sahipliğinde Bursa'da yapılacak.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen 2022 Uluslararası Uzay Kongresi'ne dünyanın birçok yerinden alanında yetkin uydu, donanım ve yazılım şirketlerinden ünlü bilim insanları ve astronotlar konuşmacı olarak katılacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçen GUHEM, 9-11 Eylül'de gerçekleşecek kongrede sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Açılışını Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın yapacağı 2022 Uluslararası Uzay Kongresi'nde farklı ülkelerin uzay ajansları ve uzay endüstrisinin sektör temsilcileri GUHEM'de buluşacak.

Kongre kapsamında uzay endüstrisini daha ileri seviyelere taşımak amacıyla alandaki son gelişmeler, yaklaşımlar ve küresel konular ele alınarak fikir paylaşımları yapılacak. Dünya uzay sektörünü Bursa'da buluşturacak kongre, tecrübe paylaşımı, iş birliği ve uzay endüstrisini daha ileri taşımak için uygun bir platform sunacak.

Şirketlere uluslararası ortaklıklar kurmaları için fırsat sağlamayı amaçlayan ISC 2022'ye NASA ve ESA yetkilileriyle Spire, GMV Aerospace and Defence, Redwire Space Europe, Planet, AAC Clyde Space, Maxar Technologies, Nanoracks Europe, Beyond Gravity, Türksat, PlanS, Arianespace gibi uydu, yazılım ve donanım firmalarından yüzden fazla konuşmacı katılacak.

Uzay sektöründe dünya devlerinin bir araya geleceği 2022 Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye'nin ilk ticari uydusunu uzaya gönderen Plan-S firması Platin, Roketsan Gold ve Türksat iletişim sponsoru olarak yer alacak.

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) ve GUHEM'in Bursa'ya kazandırılmasına öncülük eden BTSO stratejik partner olarak kongreye katılım sağlayacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da üretilen eğitim uçağı "Troyt200" tanıtıldıBursa'da üretilen eğitim uçağı "Troyt200" tanıtıldı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Samsun'da açılışa katıldı
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin acı haberi ailesine ulaştıŞehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin acı haberi ailesine ulaştı
Anahtar Kelimeler:
Bursa Türkiye Uzay Ajansı kongre

Bursa Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
05:01
Sabah
06:29
Öğle
13:07
İkindi
16:44
Akşam
19:36
Yatsı
20:58
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Konserde göğüsleri açıldı! Hemen yardımcısı geldi

Konserde göğüsleri açıldı! Hemen yardımcısı geldi

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

‘Sahte göğüs’ eleştirilerine küvette cevap verdi

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.