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2022 üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? Üniversite taban puanları ne zaman, hangi gün belli olur?

06.07.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 18 Haziran Cumartesi günü yapılan TYT ile 19 Haziran Pazar günü tamamlanan AYT ve YDT oturumları sonrası birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki 2022 üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? Üniversite taban puanları ne zaman, hangi gün belli olur? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

2022 üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? Üniversite taban puanları ne zaman, hangi gün belli olur?

Üniversite taban puanları birçok öğrenci tarafından merak konusu oldu. YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü açıklanacak. Peki 2022 üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı? Üniversite taban puanları ne zaman, hangi gün belli olur? Detaylar haberimizde...

2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS 2022 üniversite taban puanları, sonuçların ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılmasının ardından netlik kazanacak.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığıyla ilgili bilgiler sorgulanmaya devam ediyor. 2022 yılının üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimi sonrasında belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavına giren adayların TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçları için tarih araştırmaları internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM'nin resmi sayfası "https://ais.osym.gov.tr" üzerinden YKS tercihlerini yapabilecek. YKS tercihlerinin yapılacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat, YKS tercihlerinin, sonuçların 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

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