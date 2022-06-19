2022 YKS AYT sınavı zor muydu, kolay mıydı? 2022 YKS AYT sınavı soruları Türkçe, Matematik zor muydu?

YKS'de ilk oturum olan TYT sınavı önceki gün 18 Haziran'da gerçekleşmişti. AYT sınavı ise bugün saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sonra sona erdi. Sınav sonrası adaylar "AYT zor muydu, kolay mıydı?" sorusunun yanıtını araştırmaya koyuldu. 18 Haziran'da yapılan ilk oturumda toplamda 120 sorulmuştu. Peki ikinci oturum olan AYT zor muydu, kolay mıydı?

AYT SINAVI ZOR MUYDU?

2022 yılı YKS sınavının ikinci oturumu olan AYT sınavı önceki gün gerçekleşen Temel Yeterlilik Testi sonrası sonlandı. Bugün düzenlenen sınav saat 10.15’de başladı ve 2 saat 45 dakika devam etti. Üniversite kazanmak isteyen adaylar toplamda 120 soruyu yanıtlamaya çalıştı. Sınav sonrası ise soruların zor olup olmadığı merak edildi.

İki oturumu da tamamlayan kimi adaylar matematiğin epey zor olduğunu söylerken, Türkçe'nin daha rahat olduğundan söz etti. Ancak bu sınavda pek çok aday tersine Türkçe'nin daha zor olduğundan, matematikten daha fazla süre gittiğinden bahsetti. Özellikle paragraf sorularında zorlanan adaylar, felsefe sorularının da zorluğundan bahsetti.

AYT sınavının genel olarak denemelerden daha kolay geçtiğini söyleyen öğrenciler olsa da, çoğunluk özellikle Türkçe sorularının zorladığı kanaatini savundu.

