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2022 YKS tercih sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama!

15.08.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü sabah saatlerinde ÖSYM'den üniversite tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Vatandaşlar internette "YKS tercih sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte 2022 ÖSYM ile YKS sonuç sorgulama ekranı...

2022 YKS tercih sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama!

YKS sonuçlarının erişime açılmasının ardından çok sayıda aday aldıkları puanlarla tercihlerini yaptı. ÖSYM'den üniversite tercih sonuçlarına ilişkin açıklama yapıldı. Peki "2022 YKS tercih sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?" 2022 ÖSYM ile YKS sonuç sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Adaylar, YKS tercih sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sayfası https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile görüntüleyebilecekler.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İşte YKS tercih sonucu sorgulama ekranı:

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.


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