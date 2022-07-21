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2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? YKS 2022 tercih kılavuzu!

21.07.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ve 3 milyonun üzerinde kişinin katıldığı sınava ilişkin yapılan açıklama sonrası çok sayıda vatandaş arama motorlarında araştırma yapmayı sürdürüyor. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Peki üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? İşte YKS tercihleri ile ilgili merak edilenler...

2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? YKS 2022 tercih kılavuzu!

2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 18 -19 Haziran 2022 tarihlerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılan üniversite sınavı ile ilgili yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Öte yandan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Peki üniversite tercihleri ne zaman yapılacak? Konuya ilişkin bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi ais.ösym.gov.tr üzerinden alınacak.

Adayların 24 tercih hakkı olacak.

YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından ön bilgilendirme amaçlı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu yayımlandı.

Asıl tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

İşte ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/kontkilavuz19072022.pdf

2 Yıllık Lisans Bölümleri Taban Puanları

Bilgisayar Programcılığı - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Turist Rehberliği - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Grafik Tasarımı - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Dış Ticaret - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik - (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)  TYT
İlk ve Acil Yardım - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik - (Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu)  TYT
Uçak Teknolojisi - (Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Anestezi - (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)  TYT
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon - (Plato Meslek Yüksekokulu)  TYT
Halkla İlişkiler ve Tanıtım - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Aşçılık - (Meslek Yüksekokulu)  TYT
Eczane Hizmetleri - (Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu)  TYT
Kimya Teknolojisi - (Gedik Meslek Yüksekokulu)  TYT
İç Mekan Tasarımı - (Meslek Yüksekokulu)  TYT

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ÜNİ

4 Yıllık Lisans Bölümleri Taban Puanları

Bölüm Puan Türü
Tıp - (Uluslararası Tıp Fakültesi)  SAY
Bilgisayar Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Matematik - (Fen Fakültesi)  SAY
İlahiyat - (İlahiyat Fakültesi)  SOZ
Endüstri Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik - (Fen Fakültesi)  SAY
Fizik - (Fen Fakültesi)  SAY
Karşılaştırmalı Edebiyat - (İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)  DİL
Ekonomi - (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)  EA
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları - (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)  SAY
Makine Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği - (Mühendislik Fakültesi)  SAY
Pilotaj - (Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)  SAY
Hukuk - (Hukuk Fakültesi (Burslu))  EA

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4yil

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM BaşkanI Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

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ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

YKS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

YKS birincisi merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuya ilişkin açıklamada bulundu.

YKS birincisi ile ilgili ÖSYM Başkanı Aygün'ün yaptığı açıklama şu şekilde:

"2022-YKS Birincilerimizin İlleri

TYT: Kocaeli

AYT:
Sayısal: Kayseri
Eşit Ağırlık: İzmir
Sözel: Kayseri

YDT:
Almanca: İstanbul
Arapça: İstanbul
Fransızca: İstanbul
İngilizce: Kocaeli
Rusça: İstanbul

Adaylarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."

ÜNİVERSİTE SINAVI BİRİNCİSİ HANGİ ŞEHİRDEN ÇIKTI?

Üniversite sınavı birincisi TYT'de Kocaeli'den AYT sayısalda Kayseri'den, AYT eşit ağırlıkta İzmir'den, sözel de ise Kayseri'den çıktı.

YKS sınavının 3. oturumu olan YDT ise durum şu şekilde:

Almanca: İstanbul
Arapça: İstanbul
Fransızca: İstanbul
İngilizce: Kocaeli
Rusça: İstanbul

YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.

2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:

"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

YKS'DE KAÇ KİŞİ ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK?

YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanı hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.

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