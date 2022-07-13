YKS sınavına giren vatandaşlar üniversite taban puanları ile ilgili yaptıkları araştırmalara devam ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sınavının ardından gözler ÖSYM'den yapılması beklenen açıklamaya çevrildi. Sonuçların açıklanmasına birkaç gün kaldı. Peki 2022 YKS üniversite taban puanları ne zaman açıklanır? Hukuk, Gazetecilik, Öğretmen, Mühendislik ve Tıp taban puanı ortalamaları ve detaylar haberimizde...

2022 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

Üniversite taban puanlarının sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ederken bir yandan da YKS tercihlerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 hafta için YKS tercih işlemlerinin başlayacağı tahmin ediliyor.

Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapacak.

HUKUK TABAN PUANI

2021'de hukuk alanındaki taban puan ortalamaları şu şekilde:

Koç Üniversitesi - İstanbul Vakıf 487,29 puan - 207 başarı sıralaması,

Galatasaray Üniversitesi - İstanbul Devlet 486,66 - 213 başarı sıralaması,

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara Vakıf 474,64 359 başarı sıralaması

GAZETECİLİK TABAN PUANI

Geçtiğimiz yılın gazetecilik alanındaki taban puan ortalamaları şu şekilde:

Yeditepe Üniversitesi İstanbul Vakıf 428,26260 puan,

Ankara Üniversitesi Gazetecilik 330,04516 puan,

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik 327,55273 puan,

İstanbul Medipol Üniversitesi Gazetecilik 324,11165 puan,

Marmara Üniversitesi Devlet Gazetecilik 318,53448 puan

ÖĞRETMENLİK TABAN PUANI

2021 öğretmenlik alanındaki taban puan ortalamaları şu şekilde:

Gazi Üniversitesi Devlet Sınıf Öğretmenliği 382,74046 puan,

Ege Üniversitesi Devlet Sınıf Öğretmenliği 382,69622 puan,

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sınıf Öğretmenliği 382,23124 puan,

Hacettepe Üniversitesi Devlet Sınıf Öğretmenliği 382,01694 puan,

Marmara Üniversitesi Devlet Sınıf Öğretmenliği 379,64919 puan

MÜHENDİSLİK TABAN PUANI

2021'in mühendislik alanındaki taban puan ortalamaları:

Koç Üniversitesi Vakıf 499,97 puan,

Boğaziçi Üniversitesi Vakıf 487,14 puan,

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Vakıf 480,66 puan,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 464,89 puan,

Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf 460,29 puan,

Koç Üniversitesi Vakıf 464,59 puan

TIP TABAN PUANI

Geçtiğimiz yılın tıp alanındaki taban puan ortalamaları şu şekilde:

İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf - 536,197494 puan,

Koç Üniversitesi İstanbul Vakıf - 532,49167 puan,

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İstanbul Vakıf 521,55171 puan,

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Devlet 516,25336 puan,

İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf 514,65882

