EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 2022 YKS üniversite taban puanları ne zaman açıklanır? Hukuk, Gazetecilik, Öğretmen, Mühendislik ve Tıp taban puanı ortalamaları!

2022 YKS üniversite taban puanları ne zaman açıklanır? Hukuk, Gazetecilik, Öğretmen, Mühendislik ve Tıp taban puanı ortalamaları!

13.07.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 YKS üniversite taban puanlarının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Adaylar; 18 Haziran Cumartesi günü ve 19 Haziran Pazar günü TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılan üniversite sınavı sonrası her gün konuya ilişkin yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki 2022 YKS üniversite taban puanları ne zaman açıklanır? Hukuk, Gazetecilik, Öğretmen, Mühendislik ve Tıp taban puanı ortalamaları nedir? İşte detaylar...

2022 YKS üniversite taban puanları ne zaman açıklanır? Hukuk, Gazetecilik, Öğretmen, Mühendislik ve Tıp taban puanı ortalamaları!

YKS sınavına giren vatandaşlar üniversite taban puanları ile ilgili yaptıkları araştırmalara devam ediyor. 18-19 Haziran tarihlerinde yapılan YKS sınavının ardından gözler ÖSYM'den yapılması beklenen açıklamaya çevrildi. Sonuçların açıklanmasına birkaç gün kaldı. Peki 2022 YKS üniversite taban puanları ne zaman açıklanır? Hukuk, Gazetecilik, Öğretmen, Mühendislik ve Tıp taban puanı ortalamaları ve detaylar haberimizde...

2022 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. YKS sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü ÖSYM tarafından açıklanacak.

Üniversite taban puanlarının sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ederken bir yandan da YKS tercihlerinin yapılacağı tarih merak ediliyor. ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 1 hafta için YKS tercih işlemlerinin başlayacağı tahmin ediliyor.

Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapacak.

HUKUK TABAN PUANI

2021'de hukuk alanındaki taban puan ortalamaları şu şekilde:

Koç Üniversitesi - İstanbul Vakıf 487,29 puan - 207 başarı sıralaması,

Galatasaray Üniversitesi - İstanbul Devlet 486,66 - 213 başarı sıralaması,

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ankara Vakıf 474,64 359 başarı sıralaması

GAZETECİLİK TABAN PUANI

Geçtiğimiz yılın gazetecilik alanındaki taban puan ortalamaları şu şekilde:

Yeditepe Üniversitesi İstanbul Vakıf 428,26260 puan,

Ankara Üniversitesi Gazetecilik 330,04516 puan,

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik 327,55273 puan,

İstanbul Medipol Üniversitesi Gazetecilik 324,11165 puan,

Marmara Üniversitesi Devlet Gazetecilik 318,53448 puan

ÖĞRETMENLİK TABAN PUANI

2021 öğretmenlik alanındaki taban puan ortalamaları şu şekilde:

Gazi Üniversitesi Devlet Sınıf Öğretmenliği 382,74046 puan,

Ege Üniversitesi Devlet Sınıf Öğretmenliği 382,69622 puan,

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sınıf Öğretmenliği 382,23124 puan,

Hacettepe Üniversitesi Devlet Sınıf Öğretmenliği 382,01694 puan,

Marmara Üniversitesi Devlet Sınıf Öğretmenliği 379,64919 puan

MÜHENDİSLİK TABAN PUANI

2021'in mühendislik alanındaki taban puan ortalamaları:

Koç Üniversitesi Vakıf 499,97 puan,

Boğaziçi Üniversitesi Vakıf 487,14 puan,

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Vakıf 480,66 puan,

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 464,89 puan,

Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf 460,29 puan,

Koç Üniversitesi Vakıf 464,59 puan

TIP TABAN PUANI

Geçtiğimiz yılın tıp alanındaki taban puan ortalamaları şu şekilde:

İstanbul Medipol Üniversitesi İstanbul Vakıf - 536,197494 puan,

Koç Üniversitesi İstanbul Vakıf - 532,49167 puan,

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi İstanbul Vakıf 521,55171 puan,

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Devlet 516,25336 puan,

İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf 514,65882

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS tercihleri başladı mı? LGS tercihleri başladı mı?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM hukuk taban puanları mühendislik taban puanları yks gazetecilik taban puanları öğretmenlik taban puanları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi mi?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TYT'de kaç net kaç puan getirir?

TYT'de kaç net kaç puan getirir?

MEB'den flaş açıklama: İşte liselerin taban-tavan puanları...

MEB'den flaş açıklama: İşte liselerin taban-tavan puanları...

İlginizi Çekebilir

İddianın sonu kötü bitti! Bütün bir şişeyi bitirince...

İddianın sonu kötü bitti! Bütün bir şişeyi bitirince...

Cesedi çalılıkların arasında bulundu, katili en yakını çıktı

Cesedi çalılıkların arasında bulundu, katili en yakını çıktı

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Mutfağınızda mutlaka olmalı! Hem ekonomik hem doğa dostu mini ürünler

Canlı yayında pantolonunu indirdi! Sunucu donup kaldı

Canlı yayında pantolonunu indirdi! Sunucu donup kaldı

Kutsal kabul edilen yerde cinsel ilişkiye girdiler

Kutsal kabul edilen yerde cinsel ilişkiye girdiler

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.