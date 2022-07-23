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2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar?

23.07.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YÖKDİL bşvuruları 6 - 18 Temmuz tarihleri arasında tamamlanmıştı. Bu tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar, YÖKDİL geç başvuru tarihlerini araştırıyor. Yükseköğretim Kurumları Yancı Dil sınavına katılmak isteyen adaylar "YÖKDİL sınavı ne zaman?", "2022 YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar? sorularına yanıt arıyor. İşte YÖKDİL/2 hakkındaki tüm detaylar..

2022 YÖKDİL sınavı ne zaman? 2022 YÖKDİL/2 geç başvuruları ne zaman, ücreti ne kadar?

YÖKDİL/1 sınavı 13 Mart 2022'de uygulanmıştı. Şimdi ise gözler YÖKDİL/2 sınavına çevrildi. YÖKDİL/2 sınav başvuru tarihlerini kaçıran adaylar geç başvuru tarihini ve sınav ücretini sorguluyor. Adayların en çok merak ettiği konusu ise YÖKDİL/2 sınavının ne zaman gerçekleşeceği. Peki, YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman, hangi gün? 2022 YÖKDİL geç başvuru ücreti kaç tl, başvuru şartları nedir? İşte ÖSYM ile 2022 YÖKDİL/2 geç başvuru tarihi ve sınav tarihi.

2022 YÖKDİL/2 GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan takvimle
sınav hakkındaki tarihler netleşti.

YÖKDİL/2 geç başvuruları, 26 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp 27 Temmuz saat 23:59'da sona erecek.

Başvurular https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.

YÖKDİL BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuruları 06-18 Temuz 2022 tarihleri arasında yapılan YÖKDİL sınavı için geç başvuru 26 Temmuz'da başlayıp 27 Temmuz 23:59'da sona erecek.

Sınavın başvuru ücreti 185 ₺ iken geç başvuru ücreti ise normal ücretin yüzde 50 arttırımla ödenir. Buna göre geç başvuru ücreti 277,5 ₺'dir.

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