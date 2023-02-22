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2023 ALES başvuruları başladı! ALES sınavı ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek? ÖSYM'den son dakika açıklaması!

22.02.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sınavına ilişkin son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da kurumun internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek. Peki, ALES sınavı ne zaman? ALES başvuruları ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

2023 ALES başvuruları başladı! ALES sınavı ne zaman, başvurular ne zaman sona erecek? ÖSYM'den son dakika açıklaması!

ALES sınavına ilişkin son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da kurumun internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek. Peki, ALES sınavı ne zaman? ALES başvuruları ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

ALES SINAVI NE ZAMAN 2023?

ALES sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanaca.

ÖSYM ALES sınavı için başvuru sürecinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

ALES SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES sınavı başvuruları, 22 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da kurumun internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan alınacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-ALES/1 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

ALES BAŞVURU EKRANI

ALES BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES BAŞVURU KILAVUZU 2023

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru kılavuzu için tıklayınız

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