2023 ALES başvuruları ne zaman bitiyor, geç başvuru ne zaman? İşte ALES 2023 başvuru tarihleri

ALES başvurularında sona gelindi. Sınava girmek isteyen adaylar ALES tarihlerini araştırıyorlar. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında birçok konuda değişikliğe gidilmişti. Peki 2023 ALES başvuruları ne zaman bitiyor, geç başvuru ne zaman? İşte ayrıntılar...

2023 ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2023 ALES Başvuruları 22 Şubat'ta başlamıştı. Başvuru tarihi yarın sona eriyor. ÖSYM'den konuya ilişkin şu şekilde açıklama yapıldı:

"2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1), 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 22 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 22 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-ALES/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

1 Mart'ta başvuru süresi dolacak olan ALES'te geç başvurular 10 Mart'ta yapılacak. ALES sınav ücreti de 185 TL olarak açıklandı.





