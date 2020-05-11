2023 Basketbol Dünya Kupası'nın yapılacağı tarih belli oldu

FIBA, 2023 Basketbol Dünya Kupası'nın 25 Ağustos - 10 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
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