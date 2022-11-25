2023 DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi açıklandı! İşte DGS tarihi...

2023 DGS tarihi ÖSYM'den yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Uzun zamandır heyecanla beklenen 2023 ÖSYM sınav takvimi netleşti. Bu kapsamda 2023 DGS tarihi de açıklandı. 2 yıllık öğrenim hayatını 4 yıla tamamlamak isteyenlerin katılım sağladığı DGS hakkında merak edilenlerin tümü haberimizde...

2023 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı DGS 16 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 26 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak 5 Haziran 2023 tarihinde son bulacak. DGS 2023 sınav sonuçları ise 11 Ağustos 2023 tarihinde duyurulacak.

DGS AÇILIMI NEDİR?

DGS’nin açılımı Dikey Geçiş Sınavıdır. DGS ilk kez 2000 yılında uygulanmıştır ve 2000 yılından beri her yıl 1 kez olacak şekilde düzenlenmektedir.

2023 DGS tarihi



DGS'YE KİMLER GİREBİLİR?

DGS'ye girebilmek için herhangi bir yaş sınırı, meslek yüksekokulundan mezun olunan yıl gibi herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. DGS’ye girecek adaylar için belirlenen şartlar aşağıda listelenmiştir;

Dikey geçiş yapmak isteyen adayların, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olması gerekmektedir. Mezun olmamış fakat sınava gireceği yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarının tamamını yerine getirmiş olan adaylar da sınava girebilmektedir.

Dikey Geçiş Sınavına başvurmak isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ve aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen öğrenciler de DGS'ye girebilmektedir.

Kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyen meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları da DGS'ye girmek zorundadır.

Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına girememektedir.

