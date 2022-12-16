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2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? Yeni ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? YKS sınav tarihlerinin değişmesi bekleniyor!

16.12.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 ÖSYM sınav takviminin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere, ÖSYM tarafından merkezi sistemli olarak gerçekleştirilen sınavlara girmek isteyen vatandaşlar, işlemlerini başvuru takvimine göre yapıyorlar. Kurum YKS ile seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Peki, 2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? Yeni ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak?

2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? Yeni ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? YKS sınav tarihlerinin değişmesi bekleniyor!

2023 ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. ÖSYM tarafından açıklanan sınav tarihlerinde, 2023 seçimleri sebebiyle değişikliğe gidildi. Peki, 2023 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM sınav takvimi, sınav ve seçim tarihlerinin denk gelmemesi için kurumun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

Üniversite sınavı tarihinin değişip değişmeyeceği yapılacak çalışmanın ardından belli olacak.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, prensip olarak seçim takvimiyle sınav takviminin üst üste gelemeyeceğini ifade ederek “ Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır.” açıklamasını yaptı.
Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yapılan açıklamada YKS başvurularının şubat ayında alınacağı duyuruldu. Başvurular 9 Şubat'ta başlayacak ve 6 Mart'ta sona erecek. Sınav oturumları 17 Haziran ve 18 Haziran'da yapılacak.

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YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

YKS tarihinin değiştiği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

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