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2023 YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankaya yatırılacak? YKS sınav başvuruları ne zaman bitiyor? işte ÖSYM kılavuzu!

10.03.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS başvuru ücreti ve sınav ücretlerinin hangi bankalara yatırılacağı merak ediliyor. 2023 YKS başvuruları geçtiğimiz günlerde alınmaya başladı. ÖSYM'nin yayımladığı YKS başvuru kılavuzunda sınavın tüm detayları belli oldu. 17-18 Haziran 2023’de yapılacak sınavda 12. sınıf 2. dönem konuları yer almayacak. Peki, 2023 YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankaya yatırılacak? YKS sınav başvuruları ne zaman bitiyor?

2023 YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, hangi bankaya yatırılacak? YKS sınav başvuruları ne zaman bitiyor? işte ÖSYM kılavuzu!

YKS başvuru tarihleri, başvuruların başlamasının ardından sorgulanmaya başladı. Haziran ayında yapılacak olan YKS sınavında 12. sınıf 2. dönem konularının yer alamayacağı aktarılmıştı. Başvuruda bulunmak isteyen üniversite adayları YKS başvuru ücretlerini yatırma konusunda merak edilen soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Her bir oturum için YKS sınav ücreti açıklandı.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YKS sınav başvuru ücreti (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) 115 TL olarak belirlendi.

Yalnızca TYT'ye girecek adaylar 115 TL ödeyecekler.

TYT sınavına ek olarak YDT veya AYT'den birine girecek adaylar 230 TL yatıracak.

TYT ile beraber hem AYT hem de YDT olmak üzere tümüne gireceklerin ise 345 TL yatırması gerekiyor.

yks tercih yapan kişi

YKS SINAV PARASI NEREDEN YATIRILIR?

YKS başvuru ücreti, kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, YKS’ye başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir.

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YKS BAŞVURU ÜCRETİ ALAN BANKALAR

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

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YKS BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU LİNKİ

YKS başvuruları 8 Mart'ta başladı. YKS başvuruları; ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

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