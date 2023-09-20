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2023 YKS EK TERCİHLER ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? Sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuçları ekranı

20.09.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken birçok öğrenci ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruları incelemeye devam ediyor. Bilindiği üzere 12 Eylül itibarıyla başlayan 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 17 Eylül tarihinde sona erdi. Peki, 2023 YKS ek tercihler ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, sonuc.osym.gov.tr YKS ek tercih sonuçları ekranı...

YKS ek tercih sonuçları için araştırmalar hız kazandı. T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen işlemler için tanınan süre 17 Eylül'de sona erdi. Şimdi birçok kişi ÖSYM'den gelecek "2023 YKS ek tercih sonuçları açıklandı" duyurusunu bekleniyor. YKS ek tercih sonuçları sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

YKS ek tercih

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?

YKS ek tercih sonuçları tarihi ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştiren adaylar tarafından merak edildi.

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından erişime açılacak.

Beklenen açıklamanın yapılmasının ardından üniversite kayıt işlemleri eylül ayının son günlerinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda YKS ek tercih sonuçlarının 30 Eylül tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebilecek.

YKS EK TERCİHLERİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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