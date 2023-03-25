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2023 YKS GEÇ BAŞVURU tarihi ne zaman, nereden yapılır? YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM duyurdu!

25.03.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS 2023 geç başvuru tarihleri ve ücreti merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 8 Mart 2023 Çarşamba günü başlayıp 23 Mart 2023 Perşembe günü sona ermişti. Başvuru tarihlerini kaçıran üniversite adaylarını ilgilendiren 2023 YKS geç başvuru detayları ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, 2023 YKS geç başvuru tarihi ne zaman, nereden yapılır? YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

2023 YKS GEÇ BAŞVURU tarihi ne zaman, nereden yapılır? YKS geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM duyurdu!

2023 YKS geç başvuru tarihleri belli oldu. YKS sınav oturumları bu sene Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 17 Haziran'da, sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 18 Haziran'da, öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar YKS geç başvuru tarihleri, ücreti ve başvuru ekranı gibi detayları sorgulamaya başladılar. İşte YKS geç başvurularına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS geç başvuru detayları netleşti. Başvurular, 27 Mart 2023 Pazartesi - 3 Nisan 2023 Pazartesi tarihleri arasında yapılacak. YKS geç başvuru ücretleri de bu tarihler aralığında yatırılmalıdır. YKS geç başvuruları ÖSYM AİS üzerinden alınacak.

ösym yks optik

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

YKS başvuru ücreti her bir oturum için 110 TL olarak belirlenmişti. Geç başvuru kapsamında adaylar TYT/AYT/YDT Her Biri İçin 115 TL ücret ödeyecek.

ÖSYM YKS

2023 YKS OTURUMLARI NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 Cumartesi günü gerçekleşecek. Saat 10.15'te başlayan sınav 165 dakika sürecek

optik form ve kalem

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 18 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Saat 10.15'te başlayan sınav 180 dakika sürecek

optik formm

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Saat 15.45'te başlayan sınav 120 dakika sürecek.


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